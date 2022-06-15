Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентомКириллом Иванцовым поделился своим мнением о перспективах Владимира Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

- Я не могу понять, зачем Федотов полез в ЦСКА. Он ковырялся в «Оренбурге», а потом у него пошла хорошая работа в «Сочи» – и зачем ему было что-то менять? Смолов тоже был в «Краснодаре» как рыба в воде, но когда перешёл к Сёмину в «Локомотив», потерялся. Нашёл свою командочку – и сиди в ней спокойно, не рыпайся.

Федотов внешне похож на Татарина из «Брата» и «Брата-2». Боюсь, в ЦСКА у него не получится. Там другая структура, не как в «Сочи». Если после двух туров «армейцы» будут в минусах, то сразу пойдёт волна, мол, кого они взяли. Но если Федотов заберёт с собой почти 40-летнего Нобоа, то, глядишь, и получится что-то.