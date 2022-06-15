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Обедзинский: «Федотов – как Татарин из «Брата», но боюсь, что в ЦСКА у него не получится» эксклюзив

15 Июня 2022 • 16:07 Комментировать (1)
Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Владимир Обедзинский в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о перспективах Владимира Федотова на посту главного тренера московского ЦСКА.

- Я не могу понять, зачем Федотов полез в ЦСКА. Он ковырялся в «Оренбурге», а потом у него пошла хорошая работа в «Сочи» – и зачем ему было что-то менять? Смолов тоже был в «Краснодаре» как рыба в воде, но когда перешёл к Сёмину в «Локомотив», потерялся. Нашёл свою командочку – и сиди в ней спокойно, не рыпайся.

Федотов внешне похож на Татарина из «Брата» и «Брата-2». Боюсь, в ЦСКА у него не получится. Там другая структура, не как в «Сочи». Если после двух туров «армейцы» будут в минусах, то сразу пойдёт волна, мол, кого они взяли. Но если Федотов заберёт с собой почти 40-летнего Нобоа, то, глядишь, и получится что-то.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владимир Федотов РПЛ Владимир Обедзинский
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