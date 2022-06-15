Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал назначение Владимира Федотова главным тренером московского ЦСКА.

- Сейчас на рынке российских тренеров мало вариантов. В последние два сезона у ЦСКА были проблемы с тренерами – всё началось ещё с Ганчаренко, потом пригласили Олича, затем поставили Алексея Березуцкого. Мне кажется, назначение Федотова – точно хорошее решение. По-моему, это лучший вариант среди тех российских тренеров, которые были доступны.

Работа Алексея Березуцкого? Люди когда-то начинают тренерскую карьеру. Если ты назначаешь тренера без опыта, надо доверять ему. Чтобы оценить его работу, надо понимать, какие были у команды цели, особенно во второй половине сезона. Если нет еврокубков, то разница между вторым, третьим, четвёртым и пятым местами не очень принципиальна.