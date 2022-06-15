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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шипицин: «Многие на месте Федотова довольствовались вторым местом с «Сочи», а он хочет чемпионства» эксклюзив

15 Июня 2022 • 16:03 Комментировать

Бывший полузащитник «Сочи» (бывшего клуба из одноимённого города) Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход Владимира Федотова на пост главного тренера московского ЦСКА.

- Мне кажется, Федотов ставит перед собой новую задачу. С ЦСКА можно попробовать побороться за чемпионство. В «Сочи» Федотов показал высокий результат, но на первое место в РПЛ там вряд ли можно претендовать. А ЦСКА – новый шанс и новый вызов. Но с другой стороны, если в «Сочи» на четыре-пять неудачных туров могут закрыть глаза, то в ЦСКА такую неудачную серию могут и не простить. Амбиции Федотова – хорошее дело. Мне кажется, многие на его месте остались бы в «Сочи» и довольствовались тем, что есть, а он всё-таки хочет добиться самого главного в российском футболе – чемпионства. Я так думаю.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Чемпионат России Владимир Федотов Евгений Шипицин РПЛ
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