Генич опроверг новости об уходе с «Матч ТВ»

Футбольный комментатор на телеканале «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал ажиотаж после слов о том, что он дал последний комментарий телеканалу.

«Что за суета?! Я никуда не ухожу! И уходить не собираюсь. Просто решил не давать комментарии САЙТУ из-за легкого недопонимания. Спокойствие, только спокойствие», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Ранее журналист и комментатор прокомментировал сайту телеканала, где работает, назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА. После этого он написал в своём телеграм-канале: «Это последний комментарий, который я дал сайту «Матч ТВ».

Эти слова спровоцировали новости о том, что Генич вслед за другими журналистами (Нобелем Арустамяном, Денисом Казанским и т.д.) покинет «Матч ТВ».