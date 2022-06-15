Тихонов — о переходе Бакаева в «Зенит»: Мы раньше даже не могли думать о переходе к принципиальному сопернику

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на переход полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Вряд ли среди болельщиков будут превалировать настроения, как после перехода Дзюбы. Здесь совсем другая ситуация, сравнивать их не стоит Бакаев хотел остаться в Москве, но клуб сам не захотел его видеть в команде», — цитирует Тихонова RT.

Экс-игрок рассказал, что во времена его игровой карьеры никто не мог даже думать о переходе в ЦСКА или «Зенит», а сейчас футболисты играют там, где им лучше.

Воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев подписал трудовой договор с «Зенитом» по схеме 3+1.