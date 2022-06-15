Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов — о переходе Бакаева в «Зенит»: Мы раньше даже не могли думать о переходе к принципиальному сопернику

15 Июня 2022 • 15:52 Комментировать

Бывший игрок «Спартака» Андрей Тихонов отреагировал на переход полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Вряд ли среди болельщиков будут превалировать настроения, как после перехода Дзюбы. Здесь совсем другая ситуация, сравнивать их не стоит  Бакаев хотел остаться в Москве, но клуб сам не захотел его видеть в команде», — цитирует Тихонова RT.

Экс-игрок рассказал, что во времена его игровой карьеры никто не мог даже думать о переходе в ЦСКА или «Зенит», а сейчас футболисты играют там, где им лучше.

Воспитанник «красно-белых» Зелимхан Бакаев подписал трудовой договор с «Зенитом» по схеме 3+1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Зенит Андрей Тихонов Артём Дзюба РПЛ Зелимхан Бакаев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
15:52 · Россия. Премьер-лига
Тихонов — о переходе Бакаева в «Зенит»: Мы раньше даже не могли думать о переходе к принципиальному сопернику
15:51 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, сколько будет зарабатывать Бакаев в «Зените»
15:42 · Россия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую «Нижний Новгород» получит за смену названия
15:39 · Россия. Премьер-лига
Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом»
15:33 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сообщил о продлении контракта с Михаилом Кержаковым официально
15:28 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Бакаеву нужно следить за каждым сказанным словом
15:17 · Россия. Премьер-лига
Агент Баринова прокомментировал интерес клубов к игроку из Европы
15:08 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян ответил Зареме Салиховой
15:08 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, на какой срок Бакаев подписал контракт с «Зенитом»
15:07 · Россия. Премьер-лига
Кокорин показал свой пресс после занятий в тренажёрном зале фото
14:57 · Россия. Премьер-лига
«Ростов» опубликовал список команд, с которыми сыграет на летнем сборе
14:55 · Россия. Премьер-лига
«Рома» хочет приобрести Захаряна эксклюзив
14:53 · Россия. Премьер-лига
Баринов: Есть предложения из Европы
14:51 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА намерен подписать Терехова
14:43 · Россия. Премьер-лига
Денисов раскритиковал работу Капелло в сборной России
Все новости
Рекомендуем