Стала известна сумма, которую «Нижний Новгород» получит за смену названия

Футбольный клуб «Нижний Новгород» получит 450 миллионов рублей за смену названия.

Букмекерская компания PARI заплатит футбольному клубу «Нижний Новгород» 450 млн рублей по контракту о титульном спонсорстве, сообщает «РБ Спорт». Журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале сообщал, что эта сумма покроет почти половину годового бюджета команды.

По данным источника, PARI будет ежегодно платить «Нижнему Новгороду» 450 миллионов рублей плюс 50 миллионов на маркетинг, но в случае вылета клуба в Футбольную национальную лигу договор будет пересмотрен.

«Нижний Новгород» в минувшем сезоне чемпионата России занял 11-е место.