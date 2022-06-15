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Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с «Зенитом»

15 Июня 2022 • 15:39 Комментировать

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал продление контракта с «сине-бело-голубыми».

«Я рад, конечно! Очень рад тому, что остаюсь в родном и любимом клубе, рад, что продлил контракт — будем делать все, чтобы завоевать вторую звезду», — цитирует Кержакова официальный сайт «Зенита».

Футболист добавил, что он пришёл к единому знаменателю с руководством команды, находясь на отдыхе. По словам Кержакова, он созвонился с генеральным директором команды Александром Медведевым, и стороны приняли решение продолжить сотрудничество.

Сегодня, 15 июня, стало известно о том, что 35-летний Михаил Кержаков останется в «Зените» ещё на один сезон. В составе команды он четыре раза выигрывал чемпионат России, дважды Кубок и три раза Суперкубок страны.

9 июня «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет против «Спартака» в Суперкубке России. Начало запланировано на 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков РПЛ
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