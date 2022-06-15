Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков останется в команде до лета 2023 года, сообщила пресс-служба команды.

35-летний вратарь является родным братом легенды «Зенита» Александра Кержакова. Оба футболиста – воспитанники команды из Санкт-Петербурга. Михаил Кержаков в своей карьере успел поиграть в «Волге», «Алании», «Анжи» и «Оренбурге».

Вратарь защищает цвета «Зенита» с лета 2017 года. За это время Кержаков провёл 88 матчей в форме «сине-бело-голубых», в которых пропустил 83 мяча и ещё 30 встреч отстоял на ноль. В составе «Зенита» он четырежды становился чемпионом России, выигрывал два кубка и три раза становился обладателем Суперкубка страны.