Агент Баринова прокомментировал интерес клубов к игроку из Европы

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Насколько серьезные предложения из Европы? Руководители «Локомотива» недавно давали интервью, в которых затрагивалась тема возможного трансфера Димы. Мне к этому пока что нечего добавить», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Банатин рассказал, что сегодня, 15 июня, футболист вышел из отпуска и прошел медосмотр с «Локомотивом».

Контракт Дмитрия Баринова с «железнодорожниками» действует до окончания сезона 2022/23. Портал transfermarkt оценивает футболиста в 11 миллионов евро.