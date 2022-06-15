Стало известно, на какой срок Бакаев подписал контракт с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, на какой срок клуб заключил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«На сколько лет подписан контракт? Формула договора 3+1», — заявил Медведев «Чемпионату».

Зелимхан Бакаев покинул московский «Спартак» по окончании трудового соглашения. В стане «красно-белых» он смог стать чемпионом России, выиграть Суперкубок страны и завоевать национальный Кубок. В минувшем сезон игрок забил три гола и отдал восемь голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.

Сегодня, 15 июня, стало известно о том, что 25-летний футболист подписал контракт с «Зенитом».