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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, на какой срок Бакаев подписал контракт с «Зенитом»

15 Июня 2022 • 15:08 Комментировать

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, на какой срок клуб заключил контракт с полузащитником Зелимханом Бакаевым.

«На сколько лет подписан контракт? Формула договора 3+1», — заявил Медведев «Чемпионату».

Зелимхан Бакаев покинул московский «Спартак» по окончании трудового соглашения. В стане «красно-белых» он смог стать чемпионом России, выиграть Суперкубок страны и завоевать национальный Кубок. В минувшем сезон игрок забил три гола и отдал восемь голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.

Сегодня, 15 июня, стало известно о том, что 25-летний футболист подписал контракт с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит РПЛ Зелимхан Бакаев Александр Медведев
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