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Кокорин показал свой пресс после занятий в тренажёрном зале фото

15 Июня 2022 • 15:07 Комментировать

Российский форвард «Фиорентины» Александр Кокорин продемонстрировал фото из спортивного зала, где он позирует с голым торсом.

31-летний Кокорин является воспитанником академии «Динамо». За основной состав московского клуба он сыграл 203 матча, в которых ему удалось поразить ворота соперников 50 раз и отметиться 26 раз голевыми передачами.

В 2018 году Кокорин по делу о хулиганстве отсидел в тюрьме с другим футболистом Павлом Мамаевым. После выхода на свободу он из «Зенита» перешёл в «Сочи», а затем в «Спартак».

Сезон-2021/22 31-летний Кокорин провёл в «Фиорентине». За итальянский клуб он сыграл всего лишь семь матчей, не отметившись результативными действиями. Форвард провёл на поле в общей сложности всего лишь 125 минут за целый сезон.


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