По информации от сетевого издания «Евро-Футбол.ру», «Рома» внимательно следит за полузащитником московского «Динамо» Арсеном Захаряном. «Волки» активно изучают возможность приглашения молодого таланта уже этим летом.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью видит в Захаряне вероятную замену Генриху Мхитаряну, который покинет команду на правах свободного агента и перейдёт в «Интер». В Риме высоко оценивают талант Захаряна и его перспективы, поэтому руководство «волков» хочет пригласить футболиста на «Стадио Олимпико».

В прошлом сезоне Захарян забил 7 голов и отдал 6 результативных передач в российской Премьер-лиге за московское «Динамо».