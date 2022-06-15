Баринов: Есть предложения из Европы

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос о своём будущем.

«Пока могу сказать, что остаюсь, но я не уверен на все сто касательно этого трансферного окна. Предложения к агенту поступают, в том числе из Европы», — цитирует слова Баринова ТАСС.

25-летний полузащитник Дмитрий Баринов выступает в основном составе «Локомотива» с 2015 года. Он принял участие в 149 матчах, в которых смог забить шесть мячей и сделал семь результативных передач. Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2023 года. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет 11 миллионов евро.