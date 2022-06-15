Денисов раскритиковал работу Капелло в сборной России

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов оценил работу Фабио Капелло в сборной России.

«Мы попали на чемпионат мира в Бразилию. Мне 29, Кержакову — 30, Быстрову — 29, а он говорит, что нам надо омоложение состава. Ты сумасшедший?» — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.

По мнению экс-футболиста, в то время они находились в своей лучшей форме, а Фабио Капелло все перечеркнул, итогом стал провал на чемпионате мира-2014, когда сборная России не смогла выйти из группы, где играла с Бельгией, Алжиром и Южной Кореей.

75-летний итальянский специалист работал главным тренером в сборной России в период с 2012 по 2015 год.