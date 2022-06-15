Билялетдинов объяснил, почему Бакаеву будет трудно заиграть в «Зените»

Бывший полузащитник «Спартака» Динияр Билялетдинов высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Если легионеры останутся, то ему будет непросто добиться места в составе. На замену будет выходить. Сколько времени отведется и будет ли в регулярном стартовом составе — зависит от того, уйдут ли легионеры», — цитирует Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что футболист уже подписал контракт с клубом.

Бакаев является воспитанником «Спартака». За основную команду 25-летний игрок сыграл 105 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и 29 результативными передачами.