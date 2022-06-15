Рианчо отреагировал на переход Бакаева в «Зенит»

Представитель Федерации футбола Испании и экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Переход Бакаева в «Зенит» — это укрепление противника. Обидно, что «Спартак» решил не продлевать Зелимхана, и что он в итоге оказался в «Зените», — приводит слова Рианчо Sport 24.

По мнению тренера, было бы не так обидно, если бы Бакаев перешел в условный «Краснодар», а не в «Зенит». У футболиста должно получиться в петербургской команде, потому что у него большие перспективы.

Ранее представитель «Зенита» заявил, что клуб подписал трудовое соглашение с Зелимханом Бакаевым.