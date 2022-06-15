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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Денисов высказался против назначения российских тренеров в национальную сборную

15 Июня 2022 • 14:21 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Игорь Денисов считает, что сборную России должен возглавить иностранный специалист.

«Я против российских тренеров в сборной России. Все самое лучшее, что у нас было — благодаря иностранным специалистам», — сказал Денисов на YouTube-канале Nobel.

По словам бывшего игрока, Дик Адвокат поставил новую схему, которую в то время никто не знал, Лучано Спаллетти проводил пятичасовые тренировки на сборах, а с Фабио Капелло было первое место в отборочном турнире.  

Игорь Денисов выступал в национальной сборной с 2008 по 2016 год. Он принял участие в 54 встречах, но не смог отметься голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Сборная России Лучано Спаллетти Игорь Денисов Дик Адвокат
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