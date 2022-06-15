Каррера: «Уход Бакаева в «Зенит» - не предательство»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Я бы хотел, чтобы Бакаев остался в «Спартаке» — он очень талантливый и способный футболист. Его уход в «Зенит» — стечение обстоятельств, не предательство», — приводит слова Карреры Sport24.

Ранее мы сообщили о том, что 25-летний полузащитник уже подписал контракт с «Зенитом». В прошедшем сезоне-2021/22 он со «Спартаком» занял лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, но выиграл Кубок России.

9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Суперкубке России в Санкт-Петербурге, начало матча запланировано на 17:00 мск.