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Каррера: «Уход Бакаева в «Зенит» - не предательство»

15 Июня 2022 • 14:20 Комментировать

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на переход полузащитника Зелимхана Бакаева в «Зенит».

«Я бы хотел, чтобы Бакаев остался в «Спартаке» — он очень талантливый и способный футболист. Его уход в «Зенит» — стечение обстоятельств, не предательство», — приводит слова Карреры Sport24.

Ранее мы сообщили о том, что 25-летний полузащитник уже подписал контракт с «Зенитом». В прошедшем сезоне-2021/22 он со «Спартаком» занял лишь 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, но выиграл Кубок России.

9 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Суперкубке России в Санкт-Петербурге, начало матча запланировано на 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Массимо Каррера РПЛ Зелимхан Бакаев
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