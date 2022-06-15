Олич дал совет Федотову после перехода в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Ивица Олич дал совет новому наставнику «красно-синих» Владимиру Федотову.

«Самое главное, чтобы к нему было доверие. Через одну или две недели или даже через полгода не стоит ждать кого-то результата. Нужно дать ему время», — цитирует Олича «Спорт-Экспресс».

Сегодня, 15 июня, ЦСКА объявил о том, что команду покидает тренерский штаб Алексея Березуцкого, а на смену приходит Владимир Федотов.

Напомним, в сезоне-2021/22 55-летний специалист привёл «Сочи» к серебряным медалям чемпионата России впервые в истории команды. ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого по итогам сезона-2021/22 занял лишь пятое место в турнирной таблице РПЛ.