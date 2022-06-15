Газзаев: «ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть — в никуда»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отставку Алексея Березуцкого с поста главного тренера «армейцев» и назначение на эту должность Владимира Федотова.

Газзаев считает, что тренерскому штабу во главе с Березуцким необходимо было предоставить больше времени для работы.

«Пятое месте — неплохой результат для тренера, который первый год имеет самостоятельную практику. К сожалению, за последние полгода это уже четвёртый новый тренер. ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть — в никуда», — приводит слова Газзаева Sport24.

Также специалист отметил, что новый наставник «армейцев» Федотов будет ощущать гораздо больше давления, нежели в «Сочи», который он возглавлял ранее.