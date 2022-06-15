Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев: «ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть — в никуда»

15 Июня 2022 • 13:39 Комментировать

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал отставку Алексея Березуцкого с поста главного тренера «армейцев» и назначение на эту должность Владимира Федотова.

Газзаев считает, что тренерскому штабу во главе с Березуцким необходимо было предоставить больше времени для работы.

«Пятое месте — неплохой результат для тренера, который первый год имеет самостоятельную практику. К сожалению, за последние полгода это уже четвёртый новый тренер. ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть — в никуда», — приводит слова Газзаева Sport24.

Также специалист отметил, что новый наставник «армейцев» Федотов будет ощущать гораздо больше давления, нежели в «Сочи», который он возглавлял ранее.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Газзаев Алексей Березуцкий Владимир Федотов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июня
14:31 · Россия. Премьер-лига
Рианчо отреагировал на переход Бакаева в «Зенит»
14:21 · Россия. Премьер-лига
Денисов высказался против назначения российских тренеров в национальную сборную
14:20 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Уход Бакаева в «Зенит» - не предательство»
14:09 · Россия. Премьер-лига
Деменко высказался о переходе Бакаева в «Зенит»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Олич дал совет Федотову после перехода в ЦСКА
14:07 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «Спартак» много потерял с уходом Бакаева»
13:53 · Россия. Премьер-лига
Петржела отреагировал на переход Бакаева в «Зенит»
13:39 · Россия. Премьер-лига
Газзаев: «ЦСКА идёт по пути «Спартака», то есть — в никуда»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Денисов: «Если бы у меня были ноги Кокорина, я играл бы в «Барселоне»
13:20 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Приход Абаскаля понижает «Спартак» до уровня «Базеля-2»
13:14 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: Если бы не бан на еврокубки, то Федотов не ушёл бы из «Сочи»
13:12 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов: Думаю, что у Федотова всё получится в ЦСКА эксклюзив
13:03 · Россия. Премьер-лига
Григорян верит, что Федотов добьётся успехов с ЦСКА
12:57 · Россия. Премьер-лига
Селюк назвал Федотова проституткой эксклюзив
12:48 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Зенита»: Для Миллера я изгой
Все новости
Рекомендуем