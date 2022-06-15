Денисов: «Если бы у меня были ноги Кокорина, я играл бы в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов поделился мнением о нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине.

Денисов назвал Кокорина одним из сильнейших футболистов десятилетия, который сам загубил свой талант.

«Мне очень жалко его. Это сильнейший футболист. Он полная противоположность меня. Я что-то думаю, а ему всё равно. И это классно. Но то, что он загубил свою карьеру — это железно. Бог, дай мне его ноги, я бы играл в «Барселоне», — заявил Денисов в интервью YouTube-каналу Nobel.

В минувшем сезоне 31-летний Кокорин провёл в составе «Фиорентины» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также защищал цвета «Спартака», «Зенита», «Анжи» и московского «Динамо».