Ловчев: Приход Абаскаля понижает «Спартак» до уровня «Базеля-2»

Известный экс-футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу нового главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ловчев сказал в эфире «Матч ТВ», что никто не объясняет причины, почему Абаскаля хотели этим летом опустить во вторую команду «Базеля». Эксперт отметил, что назначение итальянского специалиста понижает «Спартак» до уровня «Базеля-2».

Напомним, что 33-летний испанский специалист официально возглавил московскую команду. До этого Гильермо Абаскаль работал с «Базелем», «Лугано», «Асколи» и другими клубами. На посту главного тренера «Спартака» молодой испанец заменил Паоло Ваноли.