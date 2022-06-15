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Ловчев: Приход Абаскаля понижает «Спартак» до уровня «Базеля-2»

15 Июня 2022 • 13:20 Комментировать

Известный экс-футболист, а ныне эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу нового главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ловчев сказал в эфире «Матч ТВ», что никто не объясняет причины, почему Абаскаля хотели этим летом опустить во вторую команду «Базеля». Эксперт отметил, что назначение итальянского специалиста понижает «Спартак» до уровня «Базеля-2».

Напомним, что 33-летний испанский специалист официально возглавил московскую команду. До этого Гильермо Абаскаль работал с «Базелем», «Лугано», «Асколи» и другими клубами. На посту главного тренера «Спартака» молодой испанец заменил Паоло Ваноли.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев Гильермо Абаскаль
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