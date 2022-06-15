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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: Если бы не бан на еврокубки, то Федотов не ушёл бы из «Сочи»

15 Июня 2022 • 13:14 Комментировать

Бывший форвард «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой высказался по поводу перехода тренера Владимира Федотова из «Сочи» в столичный ЦСКА.

Мостовой сказал «Чемпионату», что в сочинском клубе Федотов спокойно работал без всяких интриг, а в ЦСКА после нескольких поражений в него начнут плевать. Экс-игрок отметил, что, к сожалению для «Сочи», российские команды забанили в еврокубках, ведь в противном случае Федотов вряд ли бы перешёл в ЦСКА.

Напомним, что Владимир Федотов официально возглавил «армейский» клуб, с которым специалист подписал трёхлетнее соглашение. До этого специалист успешно работал с «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Мостовой Владимир Федотов Сочи
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