Футбольный агент Алексей Сафонов в разговоре с «Евро-футбол.ру» поделился своим мнением по поводу назначения Владимира Федотова на пост тренера ЦСКА.

«Где бы он не играл, у него есть свой стиль игры, который он прививает командам. Я думаю, должно получиться. Я не скажу, что «Сочи» по подбору игроков вторая команда в РПЛ, но команда занята второе место и «Оренбург» в Премьер-лигу выводил.

Команды Федотова играют от обороны? Все помнят, как говорили, что Бердыев играет в оборонительный футбол. Когда был у него Домингес впереди, «Рубин» забивал больше всех, когда стал чемпионом. Всё зависит от того, какие будут исполнители. Я думаю, что должно получиться. По его виду видно, что он хочет от своих команд» - сказал Сафонов.