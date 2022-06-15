Григорян верит, что Федотов добьётся успехов с ЦСКА

Известный российский специалист Александр Григорян высказался по поводу назначения Владимира Федотова на пост нового тренера московского ЦСКА.

Григорян сказал «РБ-Спорту», что Федотов проделал очень непростой путь, проявил себя в «Оренбурге» и доказал свою состоятельность в «Сочи». Тренер отметил, что у него только положительные прогнозы от этого назначения.

«Даже этого состава достаточно для того, чтобы Федотов добился успеха с ЦСКА», - добавил Григорян.

Напомним, что Владимир Федотов официально возглавил «армейцев». Со столичным клубом тренер подписал трёхлетний договор.