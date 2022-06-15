Известный футбольный агент Дмитрий Селюк в разговоре с «Евро-футбол.ру» довольно жёстко высказался по поводу Владимира Федотова и его тренерского штаба.

«У Федотова в штабе есть бывшие тренеры «Тамбова» и других команд ФНЛ. Вот, они сейчас пришли в ЦСКА. Я их называю – ФНЛщиками. Мне интересно, как Федотов будет организовывать игру большого клуба. У него было около восьми игроков оборонительного порядка. Да, они бегали туда-сюда.

Учитывая, что этот трансфер с душком, причём большим… Знаете, я не люблю людей – проституток. Если ты договорился с одними, потом идёшь к другим – это некрасиво. Футбольный бог многие вещи расставит на свои места», - сказал Селюк.