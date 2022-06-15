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Экс-игрок «Зенита»: Для Миллера я изгой

15 Июня 2022 • 12:48 Комментировать

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Игорь Денисов рассказал о своих сложных отношениях с одним из руководителей «Газпрома» Алексеем Миллером.

Денисов в интервью на ютуб-канале Nobel сказал, что он достаточно хорошо общается с Александром Дюковым. Экс-игрок отметил, что считает Дюкова интеллигентным и умным человеком. Полузащитник добавил, что с Алексеем Миллером он не общается.

«Для Миллера я теперь изгой», - добавил Денисов.

Напомним, что Игорь Денисов долгое время выступал за питерский «Зенит». Полузащитник также играл за «Динамо», «Локомотив» и «Анжи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Миллер Игорь Денисов Александр Дюков
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