Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о назначении Владимира Федотова главным тренером «армейцев».

- ЦСКА объявил о назначении главным тренером Владимира Федотова. Как вы это восприняли?

- Такие назначения у меня всегда вызывают опасения. Почему он ушел из «Сочи», мне непонятно.

- Пошел на повышение.

- Но ведь сочинцы заняли второе место. ЦСКА когда-то считался топ-клубом, но на протяжении уже многих лет команда не показывает достойного результата. У нас и «Спартак» - топ-клуб, и «Локомотив» тоже. Но почему-то они все позади «Сочи». Само расставание с «Сочи» меня смущает. Федотову сделали там все условия. Они были хорошие, и клуб их выполнил. Поэтому мне не понятен его уход. Единственное, что напрашивается, возможно, там будут финансовые сложности.

- Может, просто в ЦСКА ему предложили более выгодный финансовый контракт?

- Не думаю, что деньги тут главное. Ротенберг сделал бы все, чтобы сохранить Федотова. Сейчас это один из самых востребованных российских тренеров. Он может выстроить игру, гнуть свою линию, доверяет опытным, раскрывает молодых. Но на протяжении прошлого сезона Березуцкие использовали в ЦСКА другую схему игры. По какой схеме теперь будут играть «армейцы», мне вообще непонятно. Футболисты были куплены под другую схему и что с ними теперь будет? Как он будет разбираться? И главное, назначать тренера надо было раньше. С этим затянули. Федотову придется ведь разбираться с футболистами: кто-то в аренде, да и в основной обойме много лишних игроков. Надо кого-то покупать или продавать.

- Можно будет на сборах этим заниматься.

- Время уже утрачено. Три прошедшие недели должны были пойти на пользу ЦСКА. Можно было кого-то раньше вызвать из отпуска, познакомиться. А главное, кого и под какую схему теперь покупать? Федотов принял команду со своим штабом. Почему Оличу не дали этого сделать? Да и вообще, в ЦСКА идет давление постоянно, это бренд. Тут не получится быть первым парнем на деревне. Здесь у болельщиков совсем другие аппетиты. Если все пойдет неудачно, то какой план В? В тренерском штабе нет никого, кто мог бы поднять падающее знамя. Должен быть человек, на которого в клубе будут дальше возлагать надежды. Почему не остались Березуцкие? Хотя их уход - могло быть требование Федотова, потому что у братьев большой авторитет в ЦСКА, и не каждому тренеру это может быть на руку. Но все равно, в штабе должен быть тренер, который в случае неудачи мог бы пойти тем же курсом, который выберет Федотов. Хотя бы продержать команду какое-то время на нужном уровне.

- То есть вы негативно отнеслись к уходу Березуцких?

- Естественно. Надоело все это, когда каждый сезон возникают проблемы с тренерами, футболистами. Нужна стабильность. А у ЦСКА ее пока нет. И результата тоже нет. Хотя четвертые – пятые места – это тоже определенная стабильность. Но мне хочется, чтобы команда всегда боролась за самые высокие места.

- Федотов - российский специалист. Видите в этом положительный момент, потому что многие клубы продолжают назначать иностранцев, которых мало кто знает. А от Федотова понятно, чего ожидать.

- Мы тоже не знаем, чего ожидать. Одно дело работать в «Оренбурге» или «Сочи», а тут команда с брендом, болельщиками. В случае неудачи пойдет много негатива. Вопросов пока масса. Дай бог, чтобы Федотов все это быстрее разобрал, выстроил свою линию, и чтобы эти ребята быстрее ее восприняли и показали результат.

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- Кстати, в «Сочи» и «Оренбурге» Федотов очень быстро давал результат.

- Одно дело давать результат на периферии, где нет такого давления. А тут для начала надо разобраться с тем, что творится внутри команды. Очень много пассажиров, которые не дают результатов. Сейчас начнутся матчи, турниры, будем смотреть, по какой схеме ЦСКА будет играть, и как станет решаться вопрос с футболистами.

- Ждать ли кого-то из «Сочи» в ЦСКА? Может, Нобоа?

- Некоторые тренеры приглашают игроков, которые знают специфику его работы и требования. Они могут партнерам подсказать. Но я не думаю, что он возьмет Нобоа. Потому что если брать футболистов, то надо строить новый коллектив. Был момент, когда« армейцы» делали ставку на молодежь. Но это не сработало. Пригласили другого тренера – не пошло. От всего этого надо приходить к стабильности, доверять. Пусть это будет Федотов. По мне, можно было бы Игнашевича пригласить.

Елена Григорьевская