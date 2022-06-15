Жоаозиньо — об уходе Федотова: Для нас это новый вызов

Опытный полузащитник «Сочи» Жоаозиньо в разговоре с журналистами высказался по поводу ухода тренера Владимира Федотова в московский ЦСКА.

Жоаозиньо сказал «Спорт-Экспрессу», что на уходе Федотова жизнь не заканчивается, так что сочинская команда смотрит только вперёд. 33-летний бразилец с российским паспортом отметил, что для «Сочи» это новый вызов, с которым будет очень интересно справиться.

Напомним, что Владимир Федотов официально возглавил столичных «армейцев». В прошедшем сезоне под руководством Федотова сочинская команда заняла второе место в российском чемпионате.