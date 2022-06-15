Известный футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал «Евро-футбол.ру» о том, что он думает об уходе братьев Березуцких из московского ЦСКА.

«Ощущение, что ЦСКА стал брать пример со «Спартака»: Ганчаренко, Олич, Березуцкие, Федотов – это специалисты, которые были в ЦСКА за последнее время. Это говорит о том, что у нас [в России] не очень сильная тренерская школа.

Я уважительно отношусь к Березуцким, но они хорошо наошибались. Например, Гогуа не ставили. У меня складывается такое ощущение, что они до сих пор как игроки. Я имею ввиду какие-то определённые эмоциональные вещи. Если бы у них был менталитет тренера, я думаю, их бы не убрали», - сказал Селюк.