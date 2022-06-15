Тарханов: Слышал, что Березуцкие хотят попробовать свои силы в Европе

Бывший тренер «Урала» и ЦСКА Александр Тарханов рассказал журналистам о перспективах братьев Березуцких на тренерском поприще.

Тарханов сказал Sport24, что братья Березуцкие вполне могут перебраться в казанский «Рубин» и войти в тренерский штаб к Леониду Слуцкому для того, чтобы набраться опыта. Опытный специалист отметил, что он слышал о том, что Березуцкие хотят в ближайшее время попробовать свои силы в Европе.

Напомним, что братья Березуцкие официально покинули «армейцев». Новым главным тренером ЦСКА стал бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.