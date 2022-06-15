Хомуха - о Федотове: «Время покажет, насколько сильный ход сделал ЦСКА»

Экс-футболист «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха отреагировал на назначение Владимира Федотова главным тренером «армейцев».

«Время покажет, насколько сильный ход сделал ЦСКА. Команде будут поставлены задачи. Если тренер их решит, тогда и можно утверждать, что клуб выбрал правильное направление», - приводит слова эксперта RT.

Контракт Федотова с московским топ-клубом рассчитан до середины 2025 года. У руля команды он сменил Алексея Березуцкого.

До перехода в ЦСКА 55-летний специалист работал в «Сочи». Под его руководством южане стали серебряными призерами Премьер-лиги в прошлом сезоне.