Экс-игрок ЦСКА: «Армейцам» очень повезло с Федотовым

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу назначения Владимира Федотова на пост нового главного тренера московской команды.

Гришин сказал RT, что Федотов является одним из лучших российских тренеров, так что «армейцам» очень повезло с ним. Экс-игрок отметил, что Федотов способен показать хороший результат на короткой дистанции, а ещё специалист прекрасно разбирается в отечественном футболе.

Напомним, что Владимир Федотов официально возглавил «армейцев». С ЦСКА опытный тренер подписал трёхлетнее соглашение. До этого Федотов успешно работал в «Сочи».