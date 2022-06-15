«Спартак» намекнул на бойкот Суперкубка

Московский «Спартак» в очередной раз намекнул на бойкот Суперкубка России, который состоится в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба «красно-белых» выложила отрывок из мультфильма про Миньонов, которые перекрашены из жёлтого в синий цвет. Анимационные персонажи уныло играют в футбол без зрителей. Напомним, что до этого спартаковцы уже не раз намекали на то, что они могут бойкотировать матч за Суперкубок России.

Поединок за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится девятого июля на «Газпром-Арене». «Красно-белые» хотели, чтобы встреча прошла на нейтральном стадионе.