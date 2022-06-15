Московский ЦСКА презентовал нового главного тренера команды Владимира Федотова специальным роликом в стиле киноленты «Люди Икс». На видео под музыку с фильма продемонстрированы кадры лучших моментов с участием «армейцев».

Под конец ролика на экране появляется изображение нового наставника в виде лидера «Людей Икс» профессора Ксавье.

«Добро пожаловать, Профессор», - гласит сообщение столичного клуба в телеграм-канале.

Федотов перебрался в ЦСКА из «Сочи», с которым в прошлом сезоне выиграл серебряные медали РПЛ. Контракт тренера рассчитан до лета 2025 года.