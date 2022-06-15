Ганчаренко сожалеет, что Березуцкие ушли из ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Виктор Ганчаренко высказался по поводу ухода братьев Березуцких из «армейского» клуба.

Ганчаренко сказал «Чемпионату», что он сожалеет о том, что братья покинули московскую команду, ведь они порядочные и профессиональные люди. Бывший наставник «армейцев» отметил, что ему очень хотелось, чтобы Березуцкие отработали в ЦСКА хотя бы ещё один сезон.

«Желаю, чтобы они оба выросли в хороших тренеров», - добавил Ганчаренко.

Напомним, что братья Березуцкие покинули ЦСКА. Новым наставник столичного клуба официально назначен Владимир Федотов.