Ловчев: «Я бы не назвал Федотова выдающимся тренером»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

В разговоре с «Матч ТВ» Ловчев назвал Федотова одним из самых заметных российских тренеров на сегодняшний день, который провёл хорошую работу в «Сочи» и «Оренбурге». Однако признал, что выдающимся специалистом Федотова назвать нельзя.

Напомним, сегодня, 15 июня, «армейский» клуб официально объявил о расставании с бывшим главным тренером команды Алексеем Березуцким, а также о заключении контракта с экс-наставником «Сочи» Федотовым.

В минувшем сезоне РПЛ «южане» под руководством российского специалиста заняли второе место в турнирной таблице, добившись наилучшего результата в истории клуба.