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Ловчев: «Я бы не назвал Федотова выдающимся тренером»

15 Июня 2022 • 11:58 Комментировать (1)

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал назначение Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

В разговоре с «Матч ТВ» Ловчев назвал Федотова одним из самых заметных российских тренеров на сегодняшний день, который провёл хорошую работу в «Сочи» и «Оренбурге». Однако признал, что выдающимся специалистом Федотова назвать нельзя.  

Напомним, сегодня, 15 июня, «армейский» клуб официально объявил о расставании с бывшим главным тренером команды Алексеем Березуцким, а также о заключении контракта с экс-наставником «Сочи» Федотовым.

В минувшем сезоне РПЛ «южане» под руководством российского специалиста заняли второе место в турнирной таблице, добившись наилучшего результата в истории клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Ловчев Владимир Федотов
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