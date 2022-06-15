Нобоа попрощался с Федотовым

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа отреагировал на переход тренера сочинской команды Владимира Федотова в московский ЦСКА.

Нобоа сказал «Спорт-Экспрессу», что Федотов — прекрасный тренер, с которым было очень приятно работать. Эквадорец пожелал наставнику удачи в карьере и отметил, что у сочинского клуба будет новый тренер и новый чемпионат.

«Наша команда провела с Федотовым отличное время, так что я могу говорить о нём только хорошие вещи», - добавил Нобоа.

Напомним, что в прошедшем сезоне под руководством Владимира Федотова «барсы» заняли в РПЛ вторую строчку.