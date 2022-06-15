Тарханов: Федотов должен попробовать себя на более высоком уровне

Бывший тренер «Урала» и «Крыльев Советов» Александр Тарханов рассказал журналистам о том, что думает по поводу назначения Владимира Федотова в московский ЦСКА.

Тарханов сказал Sport24, что этот переход поможет Федотову вырасти в тренерском плане, так как где имидж ЦСКА, а где имидж «Сочи». Опытный специалист отметил, что сейчас всё равно нет еврокубков, так что Федотов ничего не теряет.

«Федотов должен попробовать свои силы на более высоком уровне», - добавил Тарханов.

Напомним, что Владимир Федотов официально подписал долгосрочное соглашение с «армейцами». До этого тренер успешно работал с «Сочи».