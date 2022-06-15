Стала известна длительность контракта Федотова с ЦСКА

Стал известен срок соглашения экс-главного тренера «Сочи» Владимира Федотова с ЦСКА.

Как сообщает ТАСС, контракт нового тренера «армейцев» рассчитан на три года.

Напомним, сегодня, 15 июня, московский клуб объявил о назначении Федотова новым главным тренером команды. Ранее «армейцев» возглавлял Алексей Березуцкий, который покинул клуб вместе со своим братом Василием и Григорием Бабаяном.

В минувшем сезоне сочинцы под руководством Федотова заняли второе место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, в свою очередь, расположился на пятой строчке.