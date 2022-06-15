Алдонин оценил приход Федотова в ЦСКА

Бывший игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на смену главного тренера. Вместо Алексея Березуцкого руководить командой будет Владимир Федотов, ранее тренировавший «Сочи».

«Он показал хороший результат с «Сочи». Высокое место достигнуто благодаря работе тренера. Есть все основания, чтобы продуктивно работать и в ЦСКА», - поделился своим мнением Алдонин в интервью «Спорт-экспрессу».

О назначении Федотова в ЦСКА было объявлено сегодня утром. Стороны поставили подписи под долгосрочным трудовым соглашением, рассчитанным до середины 2025 года.