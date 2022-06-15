Габулов: Для меня кандидатура Федотова неоднозначная

Бывший голкипер ЦСКА и «Динамо» Владимир Габулов поделился с журналистами своим мнением по поводу назначения Владимира Федотова на пост нового тренера «армейцев».

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что для него кандидатура Федотова является неоднозначной, так как экс-наставник «Сочи» не лучшим образом работает с молодёжью.

«ЦСКА необходим специалист, при котором молодёжь сможет дебютировать, заиграть, дорасти до уровня сборной и так далее», - добавил экс-вратарь.

Напомним, что Владимир Федотов официально возглавил ЦСКА. Со столичными «армейцами» российский специалист подписал долгосрочное соглашение.