Кулик: «Неприятно, когда команду покидает такой специалист, как Березуцкий»

Бывший нападающий ЦСКА Владимир Кулик прокомментировал уход Алексея Березуцкого с поста главного тренера «армейцев».

Экс-футболист не смог однозначно оценить результат работы Березуцкого в ЦСКА, отметив, что у «армейцев» были как яркие, так и провальные матчи.

«За Алексея я переживаю. Когда команду покидает такой специалист, это неприятно. Такая судьба у тренеров. Он не достиг положительного результата, поэтому руководители остались недовольны его работой», — приводит слова Кулика «РБ Спорт».

Напомним, что помимо Березуцкого, команду покинул его брат Василий, а также Григорий Бабаян. Сегодня, 15 июня, было официально объявлено о назначении экс-наставника «Сочи» Владимира Федотова новым главным тренером ЦСКА.