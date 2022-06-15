Точилин: «Федотов способен добиться с ЦСКА результата»

Бывший защитник московского «Динамо» и тренер «Сочи» Александр Точилин прокомментировал назначение экс-наставника «южан» Владимира Федотова на пост главного тренера ЦСКА.

По мнению Точилина, Федотов способен принести результат московскому клубу.

«Он показал свою трудоспособность и умение добиваться результата с «Сочи». Для него это новый вызов, хочется что-то поменять. Если он сделал такой выбор, значит были весомые аргументы», — приводит слова Точилина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Сочи» под руководством Федотова занял второе место в турнирной таблице РПЛ, отстав от чемпиона страны «Зенита» на девять очков.