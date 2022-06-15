Колосков: Будет интересно посмотреть, как Федотов справится с новым вызовом

Бывший глава РФС Вячеслав Колосков поделился с журналистами своим мнением по поводу назначения Владимира Федотова на пост нового главного тренера столичного ЦСКА.

Колосков сказал Sport24, что назначение Федотова это очень интересный шаг и для клуба, и для самого тренера. Почётный президент РФС отметил, что нельзя сказать с уверенностью, что у Федотова в ЦСКА получится поработать столь же удачно, как и в «Сочи».

«Будет интересно посмотреть на то, как тренер справится с новым вызовом», - добавил Колосков.

Напомним, что Владимир Федотов официально подписал долгосрочное соглашение с московской командой. До этого тренер работал в «Сочи» и «Оренбурге».