Габулов оценил работу Березуцкого в ЦСКА

Бывший голкипер ЦСКА и сборной России Владимир Габулов оценил работу Алексея Березуцкого на посту главного тренера «армейского» клуба.

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что, по его мнению, Березуцкий прекрасно отработал в московской команде. Экс-вратарь отметил, что тренер сам решил уйти из ЦСКА.

«О причинах распространяться не буду, но Алексей вёл себя максимально порядочно и честно по отношению к клубу», - добавил Габулов.

Напомним, что Алексей Березуцкий вместе со своим тренерским штабом официально покинул ЦСКА. Новым наставником «армейцев» стал Владимир Федотов, который до этого работал в «Сочи».