Юморист Грушевский: Эксперимент с Березуцким получился неудачным

Известный юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался по поводу ухода Алексея Березуцкого с поста главного тренера «армейского» клуба.

Грушевский сказал «Спорт-Экспрессу», что в прошедшем сезоне были разные моменты, ведь иногда казалось, что начинающий тренер серьёзно прибавляет, но в некоторых матчах были видны очевидные ошибки.

«Первый блин получился комом, так что эксперимент с Березуцким себя не оправдал», - добавил артист.

Напомним, что Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Его место официально занял бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.