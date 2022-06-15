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Юморист Грушевский: Эксперимент с Березуцким получился неудачным

15 Июня 2022 • 10:58 Комментировать

Известный юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский высказался по поводу ухода Алексея Березуцкого с поста главного тренера «армейского» клуба.

Грушевский сказал «Спорт-Экспрессу», что в прошедшем сезоне были разные моменты, ведь иногда казалось, что начинающий тренер серьёзно прибавляет, но в некоторых матчах были видны очевидные ошибки.

«Первый блин получился комом, так что эксперимент с Березуцким себя не оправдал», - добавил артист.

Напомним, что Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА. Его место официально занял бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Михаил Грушевский Алексей Березуцкий
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