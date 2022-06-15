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Гинер высказался о смене главного тренера ЦСКА

15 Июня 2022 • 10:53 Комментировать

Глава московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о смене главного тренера команды. Вместо Алексея Березуцкого место у руля «армейцев» занял Владимир Федотов.

«Многие ведущие клубы страны хотели видеть его в своих рядах. Он все доказал своей работой в «Сочи». Верим, что в истории ЦСКА начинается новая победная глава», - передает слова президента пресс-служба московского клуба.

В минувшем розыгрыше российской Премьер-лиги «армейцы» финишировали на пятой позиции в турнирной таблице.

Что касается Федотова, то под его руководством «Сочи» стал серебряным призером чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер Владимир Федотов
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