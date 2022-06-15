Колосков: Хочется верить, что Березуцкий ещё проявит себя вне ЦСКА

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу ухода Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что невозможно дать оценку работе Березуцкого в «армейском» клубе, так как молодой специалист работал слишком уж мало. Почётный президент РФС отметил, что такие люди должны оставаться в футболе и продолжать свою тренерскую деятельность.

«Хочется верить, что Березуцкий ещё проявит себя вне ЦСКА», - добавил Колосков.

Напомним, что Алексей Березуцкий официально покинул «армейский» клуб. Новым тренером ЦСКА стал бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.