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Колосков: Хочется верить, что Березуцкий ещё проявит себя вне ЦСКА

15 Июня 2022 • 10:50 Комментировать

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу ухода Алексея Березуцкого с поста главного тренера ЦСКА.

Колосков сказал «Спорт-Экспрессу», что невозможно дать оценку работе Березуцкого в «армейском» клубе, так как молодой специалист работал слишком уж мало. Почётный президент РФС отметил, что такие люди должны оставаться в футболе и продолжать свою тренерскую деятельность.

«Хочется верить, что Березуцкий ещё проявит себя вне ЦСКА», - добавил Колосков.

Напомним, что Алексей Березуцкий официально покинул «армейский» клуб. Новым тренером ЦСКА стал бывший наставник «Сочи» Владимир Федотов.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Вячеслав Колосков Алексей Березуцкий
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