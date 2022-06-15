Мостовой считает, что Федотов заслужил повышение

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал журналистам о том, что думает по поводу назначения Владимира Федотова на пост главного тренера столичного ЦСКА.

Мостовой сказал «Спорт-Экспрессу», что Федотов заслужил повышение. Экс-игрок отметил, что он не видит ничего плохого в том, что бывший тренер «Сочи» возглавил «армейский» клуб.

«Сложно сказать, что из этого выйдет, но Федотов выстрелил и заслужил свой шанс в ЦСКА», - добавил Мостовой.

Напомним, что Владимир Федотов официально возглавил ЦСКА. Бывший наставник «Сочи» заменил на посту главного тренера «армейцев» Алексея Березуцкого.